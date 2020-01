পুরুষের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা বাড়ায় যে

বিবাহিত জীবনে ফিট থাকতে হলে দৈনন্দিন খাবারের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। কারণ সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকার পাশাপাশি দরকার স্বাস্থ্যকর দৈহিক সম্পর্ক।

এক নজরে দেখে নিন শক্তি বাড়াতে যেসব খাবার খেতে পারেন

১. ক্লান্তি কাটাতে এক মগ কফি হতে পারে যোগ্য সঙ্গী। কারণ কফিতে আছে কার্বোহাইড্রেট, পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ কলা, যা তাৎক্ষণিক শক্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

২. আপেলে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, শর্করা ও ফাইবার। নিয়মিত একটি আপেল খেলে ক্লান্তি দূর হয়।

৩. প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও ভিটামিনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় ডিমে থেকে। দুর্বলতা দূর করতে একটি ডিম খেয়ে নিন।

৪. শরীর ও মস্তিষ্ক সক্রিয় রাখতে

দ্রুত অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ডার্ক চকলেট।