বিছানায় তুফান তুলতে চাইলে এই পাঁচ খাবারে মুখ দেবেন না

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন, দেখলেন, পার্টনার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও মুখ ফিরয়ে নিচ্ছেন। আপনার মুখ চুম্বনে, তাঁর যে কেন সায় নেই, বুঝতেও পারলেন না। সেক্সের ষোলোআনা সেখানেই মাটি। আবার যদি পেটর মধ্যে যদি দুড়ুম-দাড়ুম হয়, আইঢাঁই করেন ভরপেট্টা গ্যাসে, তা হলেও কি সেক্সে মজা থাকে? তাই, বিছানায় যদি তুফান তুলতে চান, কিছু খাবার কখনোই খাবেন না। মানে, সেক্সশয্যায় যাওয়ার আগে নয়।

ভাজাভুজি একদম নয়

ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তার কারণ, ভাজাভুজিতে প্রচুর পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাট থাকে। এই ট্রান্স ফ্যাট টেস্টোস্টেরনের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। পুরুষের টেস্টোস্টেরন নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। তা ছাড়া, ভাজাভুজির তেল ও নুন থেকে পেটে গ্যাস হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। ফলে, বুঝতেই পারছেন পেটে গ্যাস নিয়ে যৌনতা কতটা অস্বস্তির। এ জন্য় ক্লান্তি বোধও করতে পারেন। তাই আলু খেলেও ভেজে না-খেয়ে, সেদ্ধ বা বেকড করে খান। রাঙা আলু খেতে পারলে আরও ভালো।

পিত্‍‌জা না-খাওয়াই ভালো

পিত্‍‌জা জাতীয় খাবার থেকে গ্যাস হয়ে পেট ফাঁফতে পারে। ফলে, বিছানায় আলিস্যি বোধ করতে পারেন। তা ছাড়া পিত্‍‌জায় থাকা চিজের বিচিত্র স্বাদ ও গন্ধও আপনার যৌনসুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে, বিছানায় যাওয়ার আগে কখনোই পিত্‍জা জাতীয় খাবার মুখে তুলবেন না। বরং মুখের রুচি বদলাতে চাইলে পাস্তা খান। পাস্তায় রসুন বা চিজ মেশানো সস কিন্তু দেবেন না। সিম্পল লাল টম্যাটো সস দিয়ে খান।

সোডা জাতীয় পানীয় বাদ

সেক্সের আগে সোডা রয়েছে এমন কোনও পানীয় একদমই খাবেন না। তা বিয়ার হোক বা অন্য কোনও ঠান্ডা পানীয়। সোডার পরিবর্তে বরং শুধু জল খান বা চাইলে ওয়াইনও খেতে পারবেন।

সেক্সের সময় বিনস নয়

বিনস জাতীয় খাবার পুষ্টিদায়ক। পুরুষের শুক্রাণু বৃদ্ধিতেও বিনসের তুলনা নেই। কিন্তু সেক্সের আগে বিনস রয়েছে এমন যে কোনও খাবারই এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কারণ বিনস জাতীয় খাবার থেকে পেটে মোচড় দিয়ে উঠতেই পারে। পেটের অস্বস্তি নিয়ে কী আর সেক্সে মন দেওয়া যায়!

রসুনও ছোঁবেন না

রসুনও পুরুষদের জন্য খুব উপকারী। রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে পুরুষদের লিঙ্গ দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে। টেস্টোস্টেরনের মাত্রাও বাড়ায়। কিন্তু, শারীরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার মহূর্তে এই রসুন এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মুখ দিয়ে রসুনের গন্ধ আপনার পার্টনারের যে ভালো লাগবে না, সেটা না বললেও চলে। ফলে, আপনার সেক্সে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফলে, সেক্সের আগে কাঁচা রসুন তো খাবেনই না, এমনকী রসুন রয়েছে এমন কিছুই মুখে তুলবেন না। সে গার্লিক ব্রেড হোক বা মোমো কিংবা চিলি চিকেন।