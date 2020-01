বয়স যত বাড়ে যৌন চাহিদা তত বেশি বাড়ে।

বয়স বেড়েছে বলে কি তাদের সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই৷ কিন্তু সেই সাধের মধ্যে যৌনতার প্রতি ঝোঁক কিন্তু একটু বেশিই থাকে তাদের। তবে সুযোগ আর সঙ্গীর অভাবে অনেকেই শেষ বয়েসে এসে নিজেদের যৌনতার চাহিদা পূরণ করতে পারেন না বৃদ্ধরা। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমনই জানা গেছে।

ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জো হাইড ও তার সহকর্মীরা ৭৫ থেকে ৯৫ বছর বয়সী ২৭০০ পুরুষের উপর সম্প্রতি এক গবেষণা করেন। এতে দেখা গেছে, অধিকাংশ পুরুষই যৌনতার প্রতি বেশ আগ্রহী। তবে সুযোগের অভাবেই নিজেরে মনোবাসনা চরিতার্থ করতে অক্ষম অনেকে।

গবেষক দল, বয়স্কদের স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও যৌনকর্ম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। গবেষণার অন্তর্গত ৯০ থেকে ৯৫ বয়সি বৃদ্ধরা শারীরিক ভাবে সক্ষম না হলেও যৌনকর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রায় সকলেই। দেখা গেছে বয়স্কদের যৌনতার বিশেষ ভূমিকা রাখছে টেস্টোস্টেরন হরমোন। এই হরমোন আরও কাজের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিশেষ হরমোন পরিবর্তনের ফলে বয়স্কদের জীবনে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। তবে গবেষণার অন্তর্গত শরীরিক সক্ষম বয়স্কদের ৮০ শতাংশ জানিয়েছেন তারা নিয়মিত যৌনক্রিয়া করতে চাইলেও সুযোগের অভাবে তা হয়ে ওঠে না।

ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিনের বার্ষিক সংস্করণে গবেষক জো’এর এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা গেছে, অনেক পুরুষই শেষ বয়সে এসে যৌনতার প্রতি বিশেষ ভাবে আকর্ষিত হন।

কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব ও বাড়তি বয়সের ফলে তারা একাজ করতে পারেন না। অবশ্য সকলেই যে এই ধরনের চিন্তা করেন তা কিন্তু একেবারেই নয়। ৭৫ থেকে ৯৫ বয়সি বৃদ্ধদের একাশং মনে করেন শেষ বয়সে যৌনকর্ম একেবারেই নয়।