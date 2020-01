মুজিব বর্ষে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হবে আগামী মাসে ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ…….

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-৩০.০১.২০ইং

মুজিব বর্ষে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হবে। এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা কেবিনেটে ইতোমধ্যেই পাস করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে এটি বাস্তবায়ন হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাড়ে ১২টায় কুড়িগ্রাম প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিউিট (পিটিআই) এর নবীণ বরণ ও অভিষেক অনুষ্ঠানে এসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি চরের বিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধে আরও বলেন, চরাঞ্চল ও হাওরাঞ্চল নিয়ে সরকার নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন করে আরো স্কুল করা হবে। এছাড়াও আগামী মাসে ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে যাদের চরাঞ্চলে পোস্টিং দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। তিনি ব্র্যাক স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলের পড়াশুনার তুলনা মুলক শিক্ষার মান নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ব্র্যাক যদি একজন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাতে পাড়ে তাহলে আমাদের শিক্ষক ৫জন শিক্ষায়-দীক্ষায় অনেক উন্নত তারা কেনো পাবেন না ? ব্র্যাকের শিক্ষকরা যে আমাদের চেয়ে ভালো তা না।

কুড়িগ্রাম পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট উত্তম কুমার ধরের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গ্রেড-১ এর পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব জোবায়েদুর রহমান, জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খাঁন বিপিএম, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, রংপুর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক খোন্দকার ইকবাল হোসেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শহীদুল ইসলাম ও কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান বিপ্লব প্রমূখ।

