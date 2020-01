যে জন্য অভিনয় ছেড়েছিলেন শাবানা

চার দশক ধরে অত্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে অভিনয় করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তি অভিনেত্রী শাবানা। সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বহু সমস্যা ও টানাপোড়েনের চিত্র তিনি তার অভিনয়ের মাধ্যমে তুল ধরেছেন। দর্শকদের কাঁদিয়েছেন, শিখিয়েছেন। ৩০০টি ছবিতে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। করেছেন ছবি প্রযোজনাও। স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন রেকর্ড ১১ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। কিন্তু ২০০০ সালে অত্যন্ত প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী হঠাৎই চলচ্চিত্র জগতকে বিদায় জানান। পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে বর্তমানে তিনি স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করছেন। কিন্তু কেন হঠাৎ অভিনয় ছেড়েছিলেন লাখো দর্শকের প্রিয় এই তারকা। দীর্ঘ ১৯ বছর পর সম্প্রতি সেই অজানা কথাই ফাঁস করলেন শাবানার স্বামী প্রযোজক ওয়াহিদ সাদিক।

Please follow and like us: