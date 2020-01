যে ২৪টি যৌন আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের রয়েছে, অনেক পুরুষরা এখনো জানে না

প্রায় সব প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা বা যৌনতা। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, এই ব্যাপারে নারীদের বুক ফাটে কিন্তু তবুও তারা মুখ ফুটে কিছু বলেন না।

তবে অনেক সময়েই মুখ ফুটে কিছু বলতে না পারলেও, মনে মনে বিচিত্র ‘‌সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি’‌-‌র ক্ষেত্রে নারী কিন্তু পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নেই।

বরং এগিয়েই আছেন তারা। শরীরি খেলায় মেতে ওঠার ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে নারীদের ওপরে একটি সমীক্ষা চালিয়ে ছিল ব্রিটেনের একটি ওয়েবসাইট। নারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের নিজেদের সবচেয়ে বিচিত্র যৌন কল্পনা সম্পর্কে। সেই সমীক্ষায়‌ উঠে এসেছে নানা বিচিত্র ইচ্ছার কথা। তার থেকেই বেছে নেওয়া হল নারীদের সবচেয়ে বিচিত্র ২৪টি কামনার কথা-

১। সিনেমা হলে ঘনিষ্ঠ হতে পছন্দ করেন কোনও কোনও নারী। পুরুষরা রাজি থাকলে, সায় দিতে রাজি তারাও।

২। শারীরীক মিলনের পরে কপালে বা গালে চুম্বন চান অনেকে।

৩। বেডরুমের দরজা বন্ধ করা মাত্রই পুরুষসঙ্গী যদি উদ্দাম হয়ে ওঠেন, তাহলে সেটাও পছন্দ অনেকের।

৪। মিলনে পর ফের ফোর প্লে! এটাও অনেকে চান। তারা বলছেন এই ফোর প্লে-‌ই হয়তো হয়ে উঠতে পারে আরও একবার মিলনের সূত্রপাত।

৫। জীবনে নানা টেনশন থাকতেই পারে। তবে মিলনের সময় সেসব নিয়ে কথা বলতে চান না কোনও নারীই।

৬। আঁচড়ে কামড়ে দেওয়ার মতো হিংস্র মিলন পছন্দ করেন অনেক মুখচোরা নারীও।

৭। মিলন যে উপভোগ করছেন, সেটা প্রতিবেশীদের পরোক্ষে জানাতে পছন্দ করেন অনেকেই। মানে ঘনিষ্ঠতার সময় সবাইকে জানান দেন উদ্দাম চিৎকার দিয়ে।

৮। কেউ কেউ আবার চান মিলনের পুরোটাই হোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

৯। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, কেউ কেউ চান, আদর করতে করতে সঙ্গী তাঁকে বিছানা থেকে ফেলে দিন।

১০। রোম্যান্টিক গান ছাড়া ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না অনেকে।

১১। আদর শুরু হক ড্রয়িংরুমে, সেখান থেকে বেডরুম, আবার শেষটা হোক স্নানের ঘরে— এমন যৌনতাও পছন্দ অনেক নারীর।

১২। বাথটাবে এসেনশিয়াল অয়েল ও ফুলের পাঁপড়ির মাঝে সেক্স করতে ভালোবাসেন কিছু অতি রোমান্টিক নারী।

১৩। কেউ কেউ কল্পনা করেন, যৌনতার সময় সঙ্গী তাকে শূন্যে ছুড়ে দেবেন। আবার লুফে নেবেন সযত্নে।

১৪।এমনিতে টিপটপ। কিন্তু যৌনতার সময় বিছানা পরিষ্কার কিংবা অগোছাল কি না, সেটা নিয়ে ভাবতে চান না কোনও নারীই।

১৫। যৌনতার সময়‌ ফোন নয়।‌ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফোন ধরতে নারাজ থাকেন মহিলারা।

১৬। যৌনতার সময় কেউ কেউ আবার সঙ্গীর নাম ধরে চিৎকার ভালবাসেন।

১৭। চোখে চোখ রেখে যৌনতা উপভোগ করেন অনেকে।

১৮। যতক্ষণ যৌনতা, ততক্ষণ চুমু। এই ধরনের রোম্যান্টিক মিলন চান অনেকে।

১৯। কিছু নারী চলন্ত গাড়িতে যৌনতা পছন্দ করেন।

২০। অনেকেই চান, তার পুরুষ সঙ্গী যৌনতার সময় পোশাক খুলতে অপটু হবেন।

২১। সঙ্গীর জরুরি কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে যৌনতা উপভোগ করেন অনেকে নারী।

২২। দীর্ঘমেয়াদি মিলন উপভোগ করেন প্রায় সকলেই।

২৩। মোমবাতির গলে যাওয়া মোম মেখে মিলিত হতে চান, এমন নারীও আছেন।

২৪। মদ্যপ অবস্থায় মিলিততে ভালোবাসে অনেক নারী।‌