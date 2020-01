শিবগঞ্জে জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

শিবগঞ্জ বগুড়া প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার গুজিয়াতে জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (জেএসকেএফ) শিবগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে শিবগঞ্জের গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শতাধীঁক গরীব দুঃখীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (জেএসকেএফ) শিবগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ফিরোজ আহমেদ রিজু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (জেএসকেএফ) শিবগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক রবিউল ইসলাম রবি, বিশিষ্ট সমাজ সেবক শফিকুল ইসলাম শান্তুর সভাপতিেেত্ব অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আওয়ামীলীগ নেতা আবু জাফর মন্ডল, গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শিবগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জিএম মিজান, সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহজাহান আলী, যুবলীগ নেতা আপেল মাহমুদ, সাবেক ইউপি সদস্য ওয়েদুল ইসলাম হাম্মাদ, তরুণ সমাজ সেবক মেহেদী হাসান খোকন, ইউপি সদস্য ছানাউল হক ছানা, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হেসেন, ছাত্রনেতা রাকিবুল হাসানসহ এলাকার শতাধীক গরীর দুঃখী ও মেহনতি মানুষ।

Please follow and like us: