সানি আমাকে পর্ন ছবিতে নামাতে চেয়েছিল : রাখি

পর্ন ছবির সাবেক তারকা ও বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওনকে নিয়ে গুরুতর অভিযোগ আনলেন বলিউডের ড্রামা কুইন রাখি সাওয়ন্ত। বিতর্ক তৈরি করে রাখির দাবি, তাকে জোর করে নীল ছবির জগতে নামাতে ছক কষেছিলেন সানি।

রাখির অভিযোগ, সানি নাকি তাঁর মোবাইল নম্বর পর্ন ছবির জগতে ছড়িয়ে দেন।

এরপরই নাকি লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ফোন আসতে শুরু করে রাখির মোবাইলে। পর্ন ছবির জগত থেকে রাখিকে ছবিতে নামার কথা বলা হয়। এমনকী মেসেজও করা হয়। অভিযোগ, রাখির ভিডিও, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছিল।

রাখির বলেন, তাকে মোটা টাকা অফার করা হয়েছিল। তবে তিনি এসব কাজে আগ্রহী নন। রাখির কথায়, মরে যাব, তবুও ওকাজ করব না। আমি মন থেকে ভারতীয়। ভারতীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে আমি জানি।

এখানেই শেষ নয় রাখি দাবি করেছেন, সানি নাকি তাঁকে অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন সানিকে নিয়ে রাখি হিংসা করেন কিনা।