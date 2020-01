আত্রাইয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে অপহরণের অভিযোগ

আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি : নওগাঁর আত্রাইয়ে এক যুবকের বিরুদ্ধে এসএসসি পরীক্ষার্থীনিকে নিয়ে চম্পট দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে করে এবারে তার এসএসসি পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় পরীক্ষার্থীনির পিতা বাদি হয়ে ছেলেসহ আরও ৫ জনকে অভিযুক্ত করে আত্রাই থানা এবং ইউএনও বরাবর অভিযোগ দাখিল করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার দেবনগর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থী দেবনগর গ্রামের বায়েজিদ সরদারের মেয়ে সুমাইয়া আক্তার তৃষ্ণাকে (১৭) একই গ্রামের রেজাউল প্রামানিকের ছেলে রাজ প্রামানিক (১৯) দীর্ঘদিন থেকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তৃষ্ণা এতে সম্মত না হওয়ায় প্রায়ই তাকে ছেলেটি উত্যক্ত করত। এরই জের ধরে গত ২৬ জানুয়ারী স্কুল থেকে তৃষ্ণা তার এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পথে রাজ তার সহযোগীদের সহযোগিতায় তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এতে করে তৃষ্ণার এবারের এসএসসি পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় মেয়ের বাবা গত ২৭ জানুয়ারী আত্রাই থানায় একটি জিডি করেন।

জিডির পর বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলেও তার কোন সন্ধ্যান করতে না পারায় অবশেষে ৩০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মেয়ের বাবা বায়েজিদ সরদার আত্রাই থানা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

এ ব্যাপারে আত্রাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মোসলেম উদ্দিন বলেন, তৃষ্ণাকে উদ্ধারে আমরা জোর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছি। আশা করি দু’ একদিনের মধ্যেই তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে এবং তার এসএসসি পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হবে। #