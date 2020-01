আসছে নতুন ১১৭ ইমোজি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডেস্ক : ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের এই যুগে ইমোজির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য শব্দের বদলে ইমোজির ব্যবহার করাটা অনেকেরই পছন্দ।

আর তাই প্রতিবছরই ইমোজির তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর দেখা মিলবে ১১৭টি নতুন ইমোজির।

২০২০ সালে উন্মোচনের জন্য নতুন ইমোজি চূড়ান্ত করেছে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম। ইমোজির জন্য নীতিমালা নির্ধারণ ও নতুন ইমোজির অনুমোদন দিয়ে থাকে এই সংস্থাটি।

এবার ‘ইউনিকোড ইমোজি ১৩.০’ তালিকায় ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম যে ১১৭টি ইমোজির অনুমোদন দিয়েছে, তার মধ্যে ৬২টি সম্পূর্ণ নতুন ইমোজি। অর্থাৎ এ বছর সম্পূর্ণ নতুন ৬২টি ইমোজি দেখা যাবে। বাকি ৫৫টি ইমোজি মডিফায়েড।

নতুন ইমোজির তালিকায় এবার ট্রান্সজেন্ডারদের জন্যও আলাদা ইমোজি রয়েছে (ফ্ল্যাগ এবং সিম্বল)।

স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে নতুন ইমোজিগুলো যুক্ত করার কাজ শুরু করবে বলে জানা গেছে।