লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি ॥ মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার,পুলিশ হবে জনতার,এই আলোকে জামালপুরের ইসলামপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামপুর থানা পুলিশের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নের গুঠাইল বাজারে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদ সদস্য ওয়ারেছ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি’র বক্তব্য রাখেন, ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এড.জামাল আব্দুন নাছের বাবুল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইসলামপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ সুমন মিয়া। তিনি বলেন, জামালপুর জেলা পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেনের নির্দেশে অপরাধ দমনের অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সকলকে সহযোগীতার হাত বাড়াতে হবে। সকলকে সচেতন হয়ে সমাজে নারী নির্যাতন ব্যাধি রোধ করার আহবান জানান। এছাড়াও পুলিশের সহায়তা পেতে ৯৯ ফোন করার আহবান জানান।

অন্যানের মধ্য ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আকন্দ, রোজিনা আক্তার চায়না,বেলগাছা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ মালেক,সাংবাদিক লিয়াকত হোসাইন লায়ন,ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি শাহান শাহ,প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃর্ন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

