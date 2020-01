ইসলামপুরে মানসম্মত অভিবাসন নিশ্চিত করণ সভা অনুষ্ঠিত

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি :

জামালপুরের ইসলামপুরে নিরাপদ,নিয়মিত ও মানসম্মত অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সভায় প্রধান অতিথি’র বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জামাল আব্দুন নাসের বাবুল।

উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এত বক্তব্য রাখেন,ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আকন্দ,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রোজিনা আক্তার চায়না, ওসি(তদন্ত)আনসার আলী প্রমূখ।

এসময় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী, সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা দালাল চক্রের মাধ্যমে বিদেশ না গিয়ে,সরকারি ভাবে বিদেশ যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এবং উপজেলা ভিক্তিক প্রতি বছরে এক হাজার করে বাংলাদেশের শ্রমিক বিভিন্ন দেশে পাঠানো হবে বলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে জানানো হয়।