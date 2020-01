‘এসএসসি ২০০৭- এইচএসসি ২০০৯ বাংলাদেশ’ গ্রুপের খুলনা বিভাগের পুনর্মিলনী সম্পন্ন

খবর বিজ্ঞপ্তি

৩১ জানুয়ারি ২০২০ইং

জমকালো আয়োজনের মধ্যদিয়ে এসএসসি ২০০৭ ও এইচএসসি ২০০৯ বাংলাদেশ গ্রুপের খুলনা বিভাগের শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাণের এই উৎসবে মিলিত হন এসএসসি ২০০৭ ও এইচএসসি ২০০৯ সালের ব্যাচের খুলনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার সকাল ১০ টায় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে মোহাম্মদ নগরের মৃধা কমপ্লেক্স প্রাঙ্গন। পুরনো বন্ধুদের কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন অনেকে।

দিনব্যাপী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সকালে বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে পরিচিতি সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে র‌্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করা হয়। এবছরই প্রথম ০৭-০৯ ব্যাচের খুলনা বিভাগের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

‘এসএসসি ২০০৭-এইচএসসি ২০০৯ বাংলাদেশ’ গ্রুপের অ্যাডমিন সজিব ভুইয়া বলেন, দেশের এসএসসি-২০০৭ ও এইচএসসি-২০০৯ ব্যাচের সকল বন্ধুদের একত্রিত করা, বন্ধুদের পাশে দাঁড়ানো এবং বন্ধুরা একত্রিত হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার কিছু দায়িত্ব পূরণ করার স্বপ্ন নিয়ে এই ফেসবুক গ্রুপটির যাত্রা। ইতিমধ্যে এই গ্রুপের বন্ধুরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছে, যার মধ্যে চিকিৎসা সেবায় সহযোগিতা ও জরুরী ভিত্তিতে রক্তদান, চাকুরি দিয়ে বন্ধুকে সহযোগিতা, পুলিশি ও আইনি সহযোগিতা অন্যতম।

উল্লেখ্য ফেসবুক বর্তমানে কেবল ব্যক্তিগত যোগাযোগেরই মাধ্যমই নয়, বরং সমমনা ও সমসাময়িক মানুষদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমও বটে। ফেসবুকে এরকমই একটি বড় গ্রুপের নাম ‘এসএসসি ২০০৭-এইচএসসি ২০০৯ বাংলাদেশ’।

২০০৭ সালে এসএসসি ও ২০০৯ সালে এইচএসসিতে উত্তীর্ণদের গ্রুপ এটি। ‘বন্ধুর সাথে বন্ধুর পথ, পাড়ি দেব হোক শপথ’ এই শ্লোগান নিয়ে এ গ্রুপের যাত্রা শুরু হয় গত বছরের ২৪ এপ্রিল। বর্তমানে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৯৪ হাজার।

কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, পারস্পরিক ও সরাসরি যোগাযোগের জন্য গ্রুপটি নানা রকম উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে চলেছে। গ্রুপের সদস্যদেরকে নিয়ে নিয়মিত গেট টুগেদারের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজধানী ঢাকা সহ দেশের প্রতিটি বিভাগ এবং জেলাতে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। দেশের বাইরে মালয়শিয়া, আরব আমিরাতেও পুনর্মিলনী আয়োজন করা হয়েছে। এসএসসি ২০০৭ ও এইচএসসি ২০০৯-এর যারা এখনো এই গ্রুপে যুক্ত হননি তাদেরকে গ্রুপে যুক্ত হবার আমন্ত্রন জানিয়েছেন অ্যাডমিন ও মডারেটরা।

https://www.facebook.com/groups/ ssc2007hsc2009bangladesh