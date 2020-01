কাঁমারগা ইউপির জনগণ কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন না

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরের কাঁমারগা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) ভবন আকুন্ঠ দূর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে অনিয়ম-দূর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে উঠেছে বলে স্থানীয় নাগরিকগণের অভিযোগ। স্থানীয়রা জানান, টেস্ট রিলিফ (টিআর) সাধারণ ও বিশেষ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য-টাক কর্মসূচি কাবিখা-কাবিটা, সাধারণ ও বিশেষ, এলজিএসপি, ৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি, এডিপি, মাতৃত্বকালীনভাতা, ভিজিএফ-ভিজিপি, বয়স্ক-বিধবা ও প্রতিবন্ধীভাতা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কমবেশি অনিয়ম-দূর্নীতি করা হচ্ছে। সংশ্লিস্ট এলাকাবাসীর অভিযোগ, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা পরস্পর যোগসাজশ করে অধিকাংশক্ষেত্রে নামমাত্র কাজ করে বা কখানো কাজ না করেই বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নিজেদের পকেটভারী করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী সদস্য বলেন, চলতি বছরের এডিপি, ৪০ দিনের কর্মসূচি ও এলজিএসপি প্রকল্প সরেজমিন অনুসন্ধান করা হলেই এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাবে। তিনি এসব প্রকল্প সরেজমিন অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিস্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাধিক নেতাকর্মী বলেন, মসলেম উদ্দিন প্রামানিক নৌকা প্রতিকে দুবার ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন, তবে দলের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে তিনি তেমন কোনো সহযোগীতা করেন না, আবার নেতাকর্মীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল না, তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মাদক বাণিজ্য সংশ্লিস্টতার অভিযোগের কথাও প্রচার বরেছে। তায় এবার ইউপি নির্বাচনে তারা তার পরিবর্তে তরুণ ও মেধাবী নতুন মূখের প্রার্থী দেবার দাবী করেছেন জেলা কমিটি ও দলের নীতিনির্ধারক মহলের কাছে।

সরেজমিন চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারী বুধবার দুপুরে কাঁমারগা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে গিয়ে দেখা গেছে (ভিজিডি) দুঃস্থমাতা উপকারভোগী কার্ডধারীরা বরাদ্দের চাল উত্তোলনের পর সেখানে নামমাত্র মূল্য বিক্রি করে দিচ্ছে। অথচ অধিকাংশ প্রকৃত দুঃস্থমাতা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রাম পুলিশ বলেন, যাচাই-বাছাই ছাড়া টাকার বিনিময়ে তালিকা করায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিত্তশীলরাও দুঃস্থমাতার কার্ড পেয়েছে। তাই তারা এসব উত্তোলনের পর বিক্রি করছে। তিনি বলেন, প্রকৃত দুঃস্থমাতা হলে কখানোই চাল বিক্রি করতেন না।

এদিকে দুঃস্থমাতা উপভোগী কার্ডধারীদের চাল উত্তোলনের সময় কার্ড প্রতি ২৩০ টাকা সঞ্চয় জমা বাধ্যতামূলক। তবে এসব সঞ্চয়ের টাকা গ্রহণের সময়ও নয়ছয় করা হচ্ছে। একটি ব্যাংকের এজেন্ট কর্মচারী কোনো চেক বা ডকুমেন্ট না দিয়ে শুধুমাত্র একটি সাদা কাগজে সীলমোহর দিয়ে কার্ড প্রতি ২৩০ টাকা করে সঞ্চয় জমা নিচ্ছেন। এ বিষযে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি তার নাম পরিচয় জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করে বলেন, তানোর পৌর আওয়ামী লীগের এক নেতার নির্দেশে এভাবে টাকা গ্রহণ করছেন, তাছাড়া ব্যাংকের জমা রশিদের সংকট রয়েছে বলেও তিনি জানান। এবিষয়ে জানতে চাইলে কাঁমারগা ইউপি চেয়ারম্যান মসলেম উদ্দিন প্রামানিক সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্তীত হয়ে তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যচার করে আসছে যার কোনো ভিত্তি নাই। তিনি বলেন, তিনি এখানো কাঁমারগা ইউপির সব চাইতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এটা সবাই জানেন।

Please follow and like us: