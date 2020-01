জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক: তিন সংস্করণের একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফরে আসছে জিম্বাবুয়ে। ভবিষ্যৎ সফরসূচি অনুযায়ী জিম্বাবুয়ের বাংলাদেশে আসার কথা ছিল মার্চে।

কিন্তু পাকিস্তানে তিন দফা সফর-সূচির জটিলতা থাকায় জিম্বাবুয়ের সূচি এগিয়ে আনা হয়েছে। বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আজ এ সূচি জানিয়েছে।

পাকিস্তানের মাটিতে এখন তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত বাংলাদেশ দল। এরপর ৭ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে খেলা হবে প্রথম টেস্ট। এরপর ৩ এপ্রিল প্রথম ওয়ানডে এবং ৫ থেকে ৯ এপ্রিল করাচিতে খেলা হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এর মাঝেই পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল। দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের পর একটি টেস্ট, তিন ওয়ানডে ও দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে জিম্বাবুয়ে। ম্যাচগুলো গড়াবে ঢাকার শেরেবাংলা স্টেডিয়াম ও চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে।