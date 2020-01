দেখুন এই তরুণীর কারণেই ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস!

চীন ছাড়াও, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও থাইল্যান্ডের মানুষ নতুন ও র’হস্যম’য় করোনা ভাই’রাসটিতে আ”ক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে সত’র্কতা জারি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৫ জনের মৃ ত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত ৮৩০ জন সেখানে করোনা ভাই’রাসে আ”ক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এরই মধ্যে একটি ভি’ডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাই’রাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলা বড় আকারের একটি বাদুর মে’রে তার স্যুপ বানিয়ে খাচ্ছেন। এই মহিলার এমন কাণ্ডের জন্যই কোরোনা ভাই’রাস ছড়িয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

চীনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট বলছে, বাদুর মে’রে সেটির স্যুপ বানিয়ে খাওয়ার পরই সেই মহিলা করোনা ভাই’রাসে আ’ক্রা’ন্ত হন। আর তার মাধ্যমেই এই মা’রণ ব্যা’ধি ভাই’রাসটি অন্যদের মধ্যে ছড়াতে শুরু করে। করোনা ভাই’রাসে আ”ক্রান্ত হলে শ্বাসক’ষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। যা কিনা একটা সময় মারা’ত্মক আকার ধারণ করে। বিজ্ঞানীদের একাংশ জানিয়েছেন, সা’প বা বা’দুর জাতীয় পশুরাই কোরোনা ভা’ইরাসের বাহক।

চীনে বিজ্ঞানীদের একটি দল গবেষণার পর জানিয়েছে, করোনা ভাই’রাসে আ’ক্রা’ন্ত ব্যক্তিরা কোনও না কোনওভাবে ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সি ফুড, সা’প, বাদুরের মতো প্রাণীদের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোরোনা ভাই’রাসের নাম দিয়েছে ২০১৯- এনসিওবি। মানুষের দে’হে এই ভাই’রাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে সম্প্রতি। তবে এই ভাই’রাস সবার প্রথমে সা’পের শ’রীরে ছিল বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।