নড়াইলে দেবী সরস্বতীর বাণী অর্চনা ও পূজা উদযাপিত

উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকেঃ

নড়াইল জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও উদযাপিত হয়েছে সরস্বতী পূজা। আর এ উপলক্ষে সনাতন বিদ্যার্থীদের আয়োজনে বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে প্রতিমাস্থাপন, পূজারম্ভ, অঞ্জলি প্রদান, মহাপ্রসাদ বিতরণ, বাণী অর্চনা ও আলোচনা সভা ছিল অন্যতম। সকাল সাড়ে ৮ টায় পূজা পূজারম্ভ হয়। এরপর অঞ্জলি প্রদান ও আলোচনা সভা শেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সনাতন ধর্মে শিক্ষাকে উঁচু স্তরে আসীন করা হয়েছে। এ ধর্মে প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির অংশকে একেকজন দেব-দেবীরূপে কল্পনা করেছেন। আর তেমনিভাবে ব্রহ্মের যে শক্তি আমাদের বিদ্যা শিক্ষাদান করেন তাকে সরস্বতী দেবী নামে পূজা-অর্চনা করা হয়। সরস্বতী হলেন জ্ঞান,বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শুদ্ধতার দেবী। সবাইকে সরস্বতী পুজার শুভেচ্ছা।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব গুলোর মধ্যে সরস্বতী পূজা অন্যতম। সরস্বতী পূজা হিন্দু বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবী সরস্বতীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠেয় একটি অন্যতম প্রধান হিন্দুধর্মীয় উৎসব। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয়। তিথিটি শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী নামেও পরিচিত।