ফেব্রুয়ারিতে আরও ২৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন।

তিনি বলেন, চরাঞ্চল ও হাওরাঞ্চল নিয়ে সরকার নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন করে স্কুল করা হবে। আগামী মাসে ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। যাদের চরাঞ্চলে পোস্টিং দেয়া হবে।

বৃহস্পতিবার কুড়িগ্রাম প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউিট (পিটিআই) চত্বরে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটের ডিপিএড কোর্সের উদ্বোধনী ও নবীন-বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হবে। এ-সংক্রান্ত একটি নীতিমালা মন্ত্রিসভায় পাস করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সারাদেশের পিটিআইতে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করতে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে অভিজ্ঞ লোকজন এনে ইংরেজি বিষয়ের ওপর সারাবছরই প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এছাড়াও গণিত অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে গণিত শিক্ষার প্রোগাম হাতে নেয়া হয়েছে।

জাকির হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রামের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক, তিনি আমাদের বলেছেন দ্রুত কুড়িগ্রামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন।

অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রাম পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্ট উত্তম কুমার ধরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের গ্রেড-১ এর মহাপরিচালক মো. ফসিউল্লাহ, যুগ্ম সচিব জোবায়েদুর রহমান, জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, প্রাথমিক শিক্ষা রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক খোন্দকার ইকবাল হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।