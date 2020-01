বিয়ের দাবিতে চিরিরবন্দরে প্রেমিকের বাড়িতে মাস্টার্স পাশ প্রেমিকার অনশন

মোহাম্মাদ মানিক হোসেন চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি ঃ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিক শুভ্র দাস (২৯) এর বাড়িতে অনশনে বসেছেন এক প্রেমিকা (২৭)। ৩০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত থেকে উপজেলার আলোকডিহি ইউনিয়নের গছাহার গ্রামের ক্ষেণপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। শুভ্রদাস অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুকুমার দাসের পূত্র বলে জানাগেছে।

অনশনে বসা মাস্টার্স পাশ ওই নারী অভিযোগ করে বলেন,২০০৮ সাল থেকে আত্বীয়তার সুবাদে শুভ্র দাস এর সাথে আমার প্রেমের সর্ম্পক । পড়াশুনার শুরু থেকে রংপুরে তার সাথে আমার নিয়মিত দেখাশুনা হত। দীঘ্রদিন ধরে সর্ম্পক চললেও তাকে একাধিকবার বিয়ের কথা বললেও সে রাজি হয়নি। কালক্ষেপন করে আমার কথা উড়িয়ে দেয়। এভাবে চলে যায় ৭ বছর। এর পর সে ২০১৫ সালে পুরোপুরি আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় । আমি আমার পরিবারের মাধ্যমে অনেক বার তার বাড়িতে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠাই কিন্তু তার মা রাজি না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। শেষমেষ গত ২০১৯ সালে ১৮ ডিসেম্বর তাকে অনেক কষ্টে বিয়ে করতে রাজি করালে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিয়ের জন্য তাকে নিয়ে মন্দিরে গেলেও সেখান থেকেও সে পালিয়ে যায়।

ওই নারী আরো জানায় ও আমাকে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। গত কয়েক মাস আগে আবারো সে পুনরায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তার বিয়ের ব্যবস্থা তার পরিবার অন্য জায়গায় করতেছে । আমার দাবি, শুভ্রদাসসহ তার পরিবারের লোকজন বিয়ের বিষয়টির সুরাহা দিতে হবে। তা না করা পর্যন্ত আমার অনশন চলবে ।

এ নিয়ে আজ শুক্রবার সকালে এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রেমিক শুভ্র দাসের বাড়িতে ভিড় জমান এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে আলোকডিহি ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান মোছা. মাহামুদা ইসলাম শেফালী বলেন,স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি, যাতে উভয় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থানীয়ভাবে বিষয়টির মীমাংসার করে দেয়া হয়।

