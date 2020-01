স্পোর্টস ডেস্ক : তানজিদ হাসান তামিম, তৌহিদ হৃদয় ও শাহাদাত হোসেনের ফিফটির সঙ্গে রাকিবুল হাসানের বাঁ-হাতি স্পিন ঘূর্ণি- যুব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০৪ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে তৃতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

টাইগার যুবাদের আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা অন্য দুই দল হলো ভারত ও নিউজিল্যান্ড। এদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের যুবাদের বিপক্ষেই আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে, প্রথম সেমিফাইনালে খেলতে হবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে। প্রথম সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হয়নি এখনও।

যুব বিশ্বকাপের ইতিহাসে এ নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বারের মতো সেমিফাইনালে উঠলো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। মজার বিষয় হলো, ২০১৬ সালে প্রথমবারের শেষ চারে ওঠার সময় বাংলাদেশ দল নিজেরাই ছিলো স্বাগতিক। বছর চারেক পর এবার দ্বিতীয়বারের মতো সেমিতে উঠলো স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে।

তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রোটিয়া যুবাদের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে তানজিদের ৮৪ বলে ৮০, তৌহিদের ৭৩ বলে ৫১ এবং শাহাদাতে ৭৬ বলে ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে ২৬১ রানের লড়াকু সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। পরে রাকিবুল হাসান মাত্র ১৯ রানে ৫ উইকেট নিলে ১৫৭ রানেই গুটিয়ে গেছে স্বাগতিক দল।

বিশ্বকাপে নিজেদের অপরাজিত যাত্রা অব্যাহত রেখেই সেমিতে উঠলো টাইগার যুবারা। গ্রুপপর্বে স্কটল্যান্ড ও জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দেয়ার পর বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই কোয়ার্টারে ওঠে আকবর আলির দল। আর এবার শেষ আটের ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকান যুবাদেরকেও উড়িয়ে দিল তারা।

অন্যদিকে সেমিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দলের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত যাত্রাটা খুব একটা মসৃণ ছিলো না। গ্রুপপর্বে জাপানের বিপক্ষে তাদের ম্যাচ ভেসে যায় বৃষ্টিতে। পরে শ্রীলঙ্কান যুবাদের বিপক্ষে পায় কষ্টার্জিত জয়, হেরে যায় ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচটি। পরে কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয় পেতেও রীতিমতো ঘাম ছুটেছে কিউই যুবাদের।

তবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির সেমিফাইনাল ম্যাচে আগের কোনো ম্যাচের দিকে তাকানোর সুযোগ নেই বাংলাদেশের যুবাদের সামনে। সেদিন জয় পেলেই প্রথমবারের মতো মিলবে ফাইনালে খেলার সুযোগ। ২০১৬ সালে ঘরের মাঠে সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেই শেষ হয়েছিল মেহেদি মিরাজ, নাজমুল শান্তদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন। এবার আকবর-শাহাদাতদের পেরুতে হবে নিউজিল্যান্ড বাধা।