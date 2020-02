অভিনেত্রী মিমি খুব একা প্রেমিক খুঁজছেন

টলিউডের অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী প্রেমিক খুঁজছেন। অনেকদিন যাবত একা আছেন মিমি। কিন্তু বরাবর তিনি একা ছিলেন না। রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল মিমির। রাজ তাকে বিয়ে করতে চাইলেও মিমি রাজি ছিলেন না। তার কাছে সে সময় মুখ্য ছিল ক্যারিয়ার। পরে রাজ শুভশ্রীকে বিয়ে করেন। এর কিছু দিন পর প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতার সঙ্গে মিমির সখ্য গড়ে ওঠে বলে টলিউডে দীর্ঘ দিনের গুঞ্জন ছিল। এরপর তুরস্কের লাইন প্রোডিউসার মিলি গুলহানের সঙ্গে মিমির বন্ধুত্বের খবর ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মাধ্যমে।

শোনা গেছে, মিমি কয়েক বছর আগে পরিচালক বিরসা দাশগুপ্তের একটি ছবির শুটিংয়ে তুরস্কে গিয়েছিলেন। সেই শুটিংয়ে মিলি স্থানীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। আর সেখানেই মিমির সঙ্গে তার আলাপ হয়। গতবারের দীপাবলিও দিল্লিতে মিলির সঙ্গে কাটিয়েছেন মিমি। ‘মিমি চক্রবর্তী ক্রিয়েশন’-এর প্রথম গান ‘অনজানা’ এর শুট্যিং হয়েছিলো তুরস্কতেই। এত কিছুর পরেও এই সম্পর্ক নিয়মিত না হবার ফলে মিমি-মিলির প্রেম সে ভাবে জমে ওঠেনি।

বর্তমানে মিমি কি করছেন, এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে সাফ জবাব দিলেন মিমি। তিনি বলেন, আমি লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপে বিশ্বাস করি না। মিলির সঙ্গে বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। আমি পার্টিতে যাইনা। শুটিং থেকে বাড়ি আর আমার রাজনীতির জায়গা, এটাই আমার রুটিন। এই রুটিনে কেউ বুঝতে পারছে না আমি কার সঙ্গে ডেট করছি? কোথায় যাচ্ছি? তার ওপর আমি একা। তাই মানুষ ধরে নিচ্ছে আমার অমুকের সঙ্গে প্রেম, বিয়ে। আমি বিয়ে করলে সকলকে জানিয়ে, সব মিডিয়াকে ডেকেই বিয়ে করব।

দেবালয় ভট্টাচার্যের ছবি ‘ড্রাকুলা স্যার’-এর শুট থেকে মিমি আরও বলেন, আগে একটা বয়ফ্রেন্ড তো হোক। তাকে দেখি। তার সঙ্গে ঘুরি। কিছুটা সময় কাটাই। তারপর তো বিয়ে।

টলিউডে যতই মিমির বিয়ে নিয়ে গুজব রটুক, মিমির ঘনিষ্ঠ বন্ধু নুসরাত এই প্রসঙ্গে বলেন, পাগল নাকি। আর কেউ জানুক না জানুক, আমার আদরের বোনুয়া বিয়ে করলে আমি ঠিকই জানব।