আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপসকে ভোট দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ।

নিজেস্ব প্রতিনিধিঃ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপসকে ভোট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

চলতি ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ (১ ফেব্রুয়ারি) শনিবার সকাল ৮টার পরই ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি।

এদিকে ভোট দেওয়ার পর শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা গড়তে পারবো।’

এ সময় নির্বাচন নিয়ে বিএনপির উদ্বেগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘উদ্বেগ তারা প্রকাশ করতে পারেন। আমাদের অতীত ইতিহাস তো ভালো নয়। আমরা দেখেছি এর আগে কীভাবে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি করা হয়েছে।’

এ সময় সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন দূতাবাসের বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক করার সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপির জন্মটাই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে। কারণ জনগণের ওপর তারা কোনো ভাবেই আস্থা রাখতে পারে না।’ এসময় জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে বিএনপিকে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।