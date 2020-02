ইভিএমে সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে কোন কেন্দ্রে ১০০ শতাংশ ভােট পড়েনি ও রাতে ভোট হয়নি, বললেন ইসি মাহবুব

শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মাহবুব তালুকদার।

তিনি বলেন, কয়েকজন সাংবাদিক নির্বাচনী পরিবেশের কথা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন । আমি তাদের বলেছি নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে তারা আমার চেয়ে বেশি অবহিত । কারণ তারা নিজের চোখে সব দেখেছেন।

আমি মগবাজারস্থ ইস্পাহানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে বেলা সাড়ে ১১টায় ভােট দিয়েছি কেন্দ্রের সাংবাদিকগণ আমাকে জানান, সকালে বিরােধী দলের মেয়রের এজেন্ট ছিলেন। তাদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের এই অভিযােগের সত্যতা যাচাইয়ের সুযােগ ছিল না।

এছাড়া আনারস প্রতীকের মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী আমাকে জানিয়েছেন, তার নির্বাচনী এজেন্টকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে । আমি তাকে লিখিত অভিযােগ জানাতে বলেছি ।

মাহবুব তালুকদার বলেন, আমি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত মােট ১২টি কেন্দ্র পরিদর্শন করি । এই ১২টি কেন্দ্রে আমি সরকারি দল সমর্থিত মেয়র প্রার্থী ছাড়া আর কোন মেয়র প্রার্থীর এজেন্ট দেখতে পাইনি । সকাল ৮টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এই কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ১০ % ভােট পড়েছে ।

নির্বাচনে তফসিল ঘােষণার পর থেকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের যে দৃশ্য দেখা গেছে, তাতে আমি মর্মাহত । আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে আচরণবিধি থাকা না থাকায় কোনাে পার্থক্য থাকে ।

ইভিএম ব্যবহার করে এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে এতে কোন কেন্দ্রে শতকরা ১০০ % ভােট পড়েনি এবং নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটবাক্স ভর্তি করার সুযোগ ছিল না । রাতে ব্যালট পেপারে বাক্স ভর্তি ও কেন্দ্রে শতভাগ ভােট পড়ার অপবাদ থেকে আমরা মুক্ত । ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৫ % এর নিচে ভােট পড়েছে । তাতে কি ফলাফলে কিছু আসে যায় ?

নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণ হয়েছে । বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া কোনাে মারামারি বা রক্তক্ষয় হয়নি । ভাের্টের মাঠে এক পক্ষ ব্যতীত অন্য পক্ষগুলােকে দেখা যায়নি। ভােটের মাঠে অন্যপক্ষগুলির অনুপস্থিতির কারণ আমার অজ্ঞাত।