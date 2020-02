ইমানী মৃত্যু দিও প্রভু ইমানী মৃত্যু দিও আমার কলবে কালেমা নসীব তোমার দিদার দিও কবরে সওয়াল – জওয়াবে আমায় স্মরণ করে দিও!! আমার মতো অধম যতো মাফ করে দিও পাপীতাপী আছি যতো মাবুদ কবুল করে নিও এক টুকরো আমলনামায় আমার নবীরে স্বপনে দেখাইও রোজ হাশরে বিপদ কালে নবীর নজরে রাখিও।

