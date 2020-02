ইসির পদত্যাগ ও নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন চরমোনাই পীর

শনিবার এক বিবৃতিতে ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম আরও বলেন, ভোটারদের ভোট দিতে না দেয়া, এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেয়া, ভোটদানে বাধা, ইভিএম ব্যবহার করে ডিজিটাল কারচুপি এবং আগের রাতে এজেন্ট না দিতে হুমকি দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চরমভাবে উদ্বিগ্ন। নির্বাচন নিয়ে এ দেশের সাধারণ জনগণের আর কোনও আগ্রহ অবশিষ্ট নেই। নির্বাচনের নামে এ ধরনের প্রহসনের কোনও মানে হয় না।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে পছন্দের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলে জনগণের এত অর্থ ব্যয় হতো না।