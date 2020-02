উত্তরে অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটারদের আঙ্গুলের ছাপ মিলছে না

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী এলাকার অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ মিলছে না। এতে করে ভোটাররা ইভিএমে ভোট দিতে পারছে না।

শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়র এক সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তারেকুজ্জামান এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ এক শতাংশ ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ না মিললে প্রিজাইডিং অফিসারের সহযোগিতা ১ শতাংশ ভোট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ কেন্দ্রে এক শতাংশের বেশি ভোটারের ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ না মেলায় তারা ভোট দিতে পারছেন না।

ইতিমধ্যে অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটারের সাপ্লাই তাদের ভোট দেওয়া হয়েছে ফলে এখন যাদের আঙ্গুলের ছাপ মিলছে না তাদের ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ১ শতাংশের বেশি ভোট দেওয়ার সুযোগ চেয়ে কমিশনের শরণাপন্ন হযেছেন।

তিনি বলেন, নিয়ম অনুযায়ী এক শতাংশ ভোটারের সংশ্লিষ্ট থেকে তাদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা সুযোগ রয়েছে। এর বেশি হলে ইসিত অনুমতি নিয়ে প্রিজাইডিং অফিসার তাদের ভোট দিতে সহায়তা করতে পারবে।