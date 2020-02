ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এখন চলছে ভোট গণনা।শনিবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত উত্তরে মেয়রপ্রার্থী অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ হাতপাখা প্রতীকে পেয়েছেন ১০,৭৭৫ ভোট। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মোট ১,৩১৮ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে প্রাপ্ত কেন্দ্র হলো ৬১৯।

Please follow and like us: