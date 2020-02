ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এখন চলছে ভোট গণনা।শনিবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত।জাতীয় পার্টি মনোনীত দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন ‘লাঙ্গল’ প্রতীকে পেয়েছেন ৪,৭৭২ ভোট। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মোট ১,১৫০ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে প্রাপ্ত কেন্দ্র হলো ৯৭৯।

