ঢাকা উত্তরের বিএনপির প্রার্থী তাবিথ অাওয়ালের নির্বাচনী ক্যাম্পের পোস্টার, ব্যানার ও চেয়ার পুকুরে ফেলে রাখা হয়েছে। শনিবার রাজধানীর সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে থাকা পুকুরে গিয়ে এসব পরে থাকতে দেখা যায়।

স্কুলের বাইরে অন্যান্য প্রার্থীদের ক্যাম্প থাকলেও তাবিথের কোন ক্যাম্প চোখে পড়েনি। দেখা যায়নি তার কোন সমর্থককেও। পুকুরে পড়ে থাকা চেয়ার- টেবিল দেখছেন উৎসুক জনতা। তবে কে কখন এসব পুকুরে ফেলেছে সে বিষয়ে কেউ কিছু জানাতে পারেনি।