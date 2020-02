তেজগাঁও আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে জনসমাগম, কিন্তু ভোট পড়েছে কম

তেজগাঁও আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রের বাইরে জনগণের বিপুল সমাগম থাকলেও ভোটের সংখ্যা কম। এক কেন্দ্রে ২৩৭১ ভোটারের মধ্যে চার ঘন্টায় ভোট পড়েছে ৭২ টি। নিচতলার তিন নম্বর বুথের ৩৯৫ ভোটের মধ্যে ১৪ ভোট পড়লেও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বলছেন অন্যান্য বুথের চাইতে এগিয়ে।

অন্যদিকে সিদ্দিকীয়া স্কুল ভোটকেন্দ্রে ২৩৫১ ভোটারের মধ্যে ৪ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে মাত্র ১২৭ টি তবে প্রিজাইডিং অফিসার শফিউল হক বলছেন ভোট গ্রহণে অভিযোগ এখনো পায়নি।তেজগাঁও আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ এবং সিদ্দিকী স্কুল এন্ড কলেজে কোন বিএনপি’র এজেন্ট নাই।