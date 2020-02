রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপি-আওয়ামী লীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিডি প্রতিদিন

নয়া পল্টনে বিএনপির পার্টি অফিসের সামনে বিএনপি-আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মুখোমুখি অবস্থান করায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পুলিশ দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।