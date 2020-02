পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্রে টিকে থাকার সামর্থ্য থাকতে হবে

ঢাকা : ভোট কেন্দ্র থেকে কোনো কোনো প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া হচ্ছে- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা বলেন, কেন্দ্রে টিকে থাকার জন্য পোলিং এজেন্টদের তো সামর্থ্য থাকতে হবে। বললো বের হয়ে যাও, আর বের হয়ে গেল, এটা হলে তো হবে না। বের হতে বললে তিনি বলবে আমি বের হবো না। তিনি প্রতিহিত করবেন। তারপর কাজ না হলে এজেন্টরা রিটার্নিং অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যাবেন।

শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরের আইইএফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়ে বের হয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

কেএম নুরুল হুদা বলেন, এজেন্টদের কেন্দ্রে টিকে থাকতে হবে। যদি কেউ বাধা প্রদান করে তাহলে তাদের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে হবে। এ অভিযোগেও যদি সমাধান না হয়, তাহলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর শরণাপন্ন হতে হবে। সেটা না করে বাইরে গিয়ে অভিযোগ করবেন, এজেন্টদের বের করে দিচ্ছে, সেই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়, এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, এজেন্টদের ধৈর্য ধরতে হবে। তারা নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করবেন। এসব না করে বের হয়ে অভিযোগ করলেও কোনো লাভ হবে না।

এর আগে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনের শনিবার সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি), চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোটারদের ইতিবাচক সাড়া মিলছে জানিয়ে কেএম নুরুল হুদা বলেন, ইভিএমে ভোট দিতে পেরে ভোটাররা খুশি। ভোটের পরিবেশ খুব শান্ত। আমরা এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। সুন্দরভাবে ভোটগ্রহণ চলছে। আমরা ভোটের সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট।

সিইসি বলেন, ভোটাদের উপস্থিতি এখন পর্যন্ত কিছুটা কম। তবে, বেলা বাড়লে ভোটাদের উপস্থিতিও আরও বাড়বে। এ কেন্দ্রে ২৭৬ জন ভোট দিয়েছেন। তিনি ভোটের পরিবেশ শান্ত রাখতে প্রার্থীদের অনুরোধ জানান।