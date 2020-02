ফলাফল যাই হোক, জনগণের মনে জায়গা করে নিয়েছি, বললেন ইশরাক

শনিবার ভোট শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন।

বিএনপির এ মেয়র প্রার্থী বলেন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভোটারদের ভয় পায়, ভোট কে ভয় পায়। তাদের দলের সিনিয়র নেতা আব্দুর রহমান বলেছেন, ভোটকেন্দ্র দখল কর নিয়ন্ত্রণ করো, সেটার চিত্র তো আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ইশরাক বলেন, আমরা তো বলেছি কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা চাই না। এ জন্য আমাদের কর্মীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দিইনি। আমরা আশা করেছিলাম নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে, কিন্তু সেটা তো হয়নি।

ইশরাক হোসেন বলেন, জনমানবশূন্য ভোটাকেন্দ্রে কোনো ভোটার নেই, অথচ তারা বলছেন এখানে ভোট হচ্ছে। যতগুলো কেন্দ্রে ঘুরেছি, সব কটিতে একই চিত্র দেখেছি। আমাদের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেরা নিজেরা ভোট সম্পন্ন করেছে।

বিকেল সাড়ে চারটার দিকে গোপীবাগের বাসায় পৌঁছে বিএনপি’র এই মেয়র প্রার্থী সাংবাদিকদের বলেন, লড়াইয়ের নতুন যাত্রা শুরু হলো।