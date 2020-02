বার্ষিক বনভোজনে গিয়ে ছাত্রী র মৃত্যু

সোলতানা মিথী স্টাফ রিপোর্টারঃ

ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন!! ফৌজিয়া আফরিন সামিউন দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী গত ৩০ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে পিকনিকে যায়। বিকাল ৪টার কিছু সময় পরে শিক্ষকরা আফরিনের পরিবারকে জানায়, তাদের মেয়ে পানিতে পড়ে মারা গেছে! আবার কেউ বলে ঠান্ডার সমস্যা ছিল, সুইমিংপুলে সকল শিক্ষার্থীদের সাথে সুইমিং করেছে তাই খিঁচুনি উঠছে।। অন্য বাচ্চাদের সাথে অভিভাবক গেছে পিকনিকে, কিন্তুু এই বাচ্চার সাথে কেউই জায়নি। আল্লাহ তায়ালা নিষ্পাপ মেয়েটিকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, আমীন. তার পরিবারের সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন। “আপনার শিশুকে সাবধানে রাখবেন!।

বার্ষিক বনভোজনে গিয়ে ইলেভেন কেয়ার একাডেমীর ২য় শ্রেণির ছাত্রী ফৌজিয়া আফরিন সামিউন (৮) এর মৃত্যু হয়েছে।

এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর সু-নির্দিষ্ট কারন জানা যায়নি। তবে পরিবার বলছে ওই ছাত্রীকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রী সামিউনের লাশ ইলেভেন একাডেমী প্রাঙ্গণে এম্বুলেন্সে রেখে পালিয়ে যান কর্তৃপক্ষ। এর আগে কুমিল্লার ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্কে বনভোজন থেকে লাশ নিয়ে লক্ষ্মীপুরে ফিরে ও শিক্ষকরা। এর আগে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে নিহতের স্বজনসহ স্থানীয়রা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় ভিড় করেন।

নিহত সামিয়া সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের পিয়ারপুর গ্রামের বাসিন্দা ও কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউপি সচিব গিয়াস উদ্দিনের মেয়ে।

জানা যায়, লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের শেখ রাসেল সড়কে অবস্থিত ইলেভেন কেয়ার একাডেমী থেকে বৃহস্পতিবার সকালে ৫০জন শিক্ষার্থী নিয়ে কুমিল্লার ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্কে বনভোজনে যান কর্তৃপক্ষ। বিকাল ৩ টা ১৬ মিনিটে প্রধান শিক্ষকের মুঠোফোনে বাবার সাথে কথা হয় সামিউনের। ঘন্টাখানেক পর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তা মানতে রাজি নন বাবা গিয়াস উদ্দিন ও মা কানিস ফাতেমা।

তারা জানান, বনভোজনে যেতে দিতে না চাইলেও শিক্ষকরা জোর করে তাকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এ ঘটনার বিচারের দাবি করেন সন্তান হারা এ বাবা-মা।

এ ব্যাপারে নিহতের সহপাঠীরা কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসচেতনতা ও গাফলতিকে দায়ী করছেন সচেতন মহল। একই সঙ্গে শিক্ষার নামে গড়ে উঠা এসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের দাবী জানান তারা।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান রিয়াজুল কবিরের মুঠোফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা যায়নি।

লক্ষ্মীপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক প্রেমানন্দ দাস জানান, ছাত্রীর মৃত্যুর খবরে অপৃতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা শফিকুর রেদোয়ান আরমান শাকিল জানান, বনভোজনে ছাত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।