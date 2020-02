মানুষকে ভোটকেন্দ্র ফিরিয়ে আনতে নতুন করে ভাবতে হবে, বললেন ভিপি নূর

শনিবার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির বিষয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবেদককে ডাকসু ভিপি নুরুল হক নূর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ হিসেবে বলেন, ভোটারদের ধারণা সে যাকেই ভোট প্রদান করুক না কেনো ভোট ক্ষমতাসীন দলের ঝুলিতেই পড়বে। এছাড়াও কেন্দ্রগুলো ভোটারদের জন্য কতটা নিরাপদ, সেখানে গেলে কোনো সহিংসতার সম্মুখীন হবেন কিনা এমন চিন্তা থেকেই ভোটার উপস্থিতি কমেছে।

এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্পর্কে ভিপি নুর বলেন, ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে মধ্যরাতে যে ভোট হয়েছে এজন্যই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে জাতীয় নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র দখল, পোলিং এজেন্টকে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। সেখানে স্থানীয় নির্বাচনে আর কি অবস্থা হবে। সরকার জনগণের উপর আস্থা রাখতে না পারায় এর অন্যতম কারণ।

তিনি বলেন, মানুষ যদি ভোট কেন্দ্রে না যায়, ভোট প্রদান না করে তা সরকারের জন্য, নির্বাচন কমিশনের জন্য সর্বোপরী গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরুপ।