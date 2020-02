ডেস্কঃ

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে বরিশালসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে রাজধানী অভিমুখে সব নৌযান চলাচল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এ নির্দেশনা দিয়েছে।

যাত্রীরা জানান, শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে কেবিনের যাত্রীদের ফোন করে ঢাকামুখী লঞ্চ বন্ধের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ। কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ লঞ্চ বন্ধের সিদ্ধান্তে তারা বিপাকে পড়েন। লঞ্চ কর্তৃপক্ষ কেবিনের যাত্রীদের আগেই ফোনে যাত্রা বাতিলের খবর জানিয়ে দিলেও বরিশালসহ দক্ষিণ-পশ্চিমের বিভিন্ন নৌ-বন্দর ও টার্মিনালে গিয়েডেকের যাত্রীরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

বিল্লাল হোসেন নামে এক যাত্রী বলেন, সরকার বৃহত্তর স্বার্থে নৌ চলাচল বন্ধ রাখতেই পারে। তবে ঘোষণাটি আগেই জানিয়ে দিলে আমরা বিকল্প ব্যবস্থায় গন্তব্যে যেতে পারতাম। এভাবে হাজার হাজার যাত্রীকে দুর্ভোগে পড়তে হতো না।

এদিকে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিআইডব্লিউটিএ শুক্রবার বিকেলে ট্রিপ বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই তারা ফোনে কেবিন যাত্রীদের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কোনো গাফিলতি করেননি বলে দাবী করেন এমভি সুন্দরবন-১১ লঞ্চের কর্মচারি মো. রনি।

বরিশাল নদী বন্দর কর্মকর্তা আজমল হুদা মিঠু সরকার জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে সরকার ঢাকার সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য ঢাকামুখী লঞ্চ চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর অনুচ্ছদ ৫ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে শুক্রবার রাত ১২টা থেকে শনিবার রাত ১২ টা পর্যন্ত রাজধানীমুখী সব লঞ্চ, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও স্পিডবোট চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়। নির্ধারিত সময়ের পরই নৌযান চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে জানান তিনি।