লক্ষ্মীপুরে “ইলিশ স্কয়ার’’ সংলগ্ন‘ মুজিববর্ষ’ ক্ষণ গণনার ঘড়ি স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় তেজগাঁওয়ের পুরাতন বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর ক্ষণ গণণা ঘড়ি বা কাউন্ট ডাউন ক্লক উদ্বোধন করবেন। এই আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আবহও ‘প্রতীকীভাবে’ ফুটিয়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী সেদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অফিসিয়াল লোগো উন্মোচন করবেন। এ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পাবেন দুই হাজার অতিথি।

লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এক চিঠির মাধ্যমে জানা গেছে, এ উপলক্ষে ১০ জানুয়ারি শুক্রবার বেলা ২টায় লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর ক্ষণ গণণা ঘড়ি বা কাউন্ট ডাউন ক্লক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখানোর আয়োজন করা হয়েছে। এতে জেলার সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জানা যায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বিমানে করে দেশে ফিরেছিলেন।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেন শেখ মুজিবুর রহমান। কালক্রমে তার হাত ধরেই বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আটক হওয়ার ঠিক আগে আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। এরপর শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ব জনমতের চাপে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। মুক্তির পর তিনি লন্ডন যান। সেখান থেকে ১০ জানুয়ারি দিল্লি হয়ে পৌঁছান ঢাকার পুরাতন বিমানবন্দরে।

লাখো জনতা সেদিন তাদের প্রিয় নেতাকে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে খোলা ট্রাকে করে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নিয়ে যায়। সেই দিনটি বাংলাদেশ পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে।

ঐতিহাসিক সেই দিনে তেজগাঁও বিমানবন্দরে যা ঘটেছিল, তার আবহ ক্ষণ গণনার অনুষ্ঠানে দেখানো হবে।