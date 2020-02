লক্ষ্মীপুরে সাংবাদিক জয়ের মোটরসাইকেল চুরির চেষ্টা

লক্ষ্মীপুরে আবারও সাংবাদিক নজরুল ইসলাম জয়ের সুজুকি জিক্সার কালো রং এর মোটরসাইকেল চুরির চেষ্টা করে একটি চক্র। এর আগে তাঁর সুজুকি লাল রং এর একটি মোটরসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্র। শুক্রবার ভোর রাতে লক্ষ্মীপুর পৌরশহরে ৬নং ওয়ার্ড বাঞ্চানগর আজিম শাহ মার্কেট এলাকায় সাংবাদিক জয়ের নিজ বাসায় এঘটনা ঘটে।

এসময় মোটরসাইকেলের ঘাড় লকসহ বিভিন্ন অংশ ভাংচুর করে ওই চোর চক্র। নজরুল ইসলাম জয় শীর্ষ সংবাদ ডটকম’র সম্পাদক ও লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাবের সাবেক কার্যনিবাহী সদস্য। তিনি জানান, সম্পতি আমার লাল রং এর সুজুকী জিক্সার চুরি হওয়ার পর এবার কালো রং এর জিক্সারটি চুরির করার চেষ্টা চালায় চোর চক্র।

মোটরসাইকেলটির ঘাড় লক ভেঙে কিছুদুর নিয়ে গেলে লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল রেখে সে পালিয়ে যায়। স্থানিয়রা জানায়, মুখোশ পড়া এক যুবককে মোটরসাইকেল নিয়ে সাংবাদিক জয়ের বাসা থেকে বের হতে দেখে সন্দেহ হয়। এসময় কয়েকজন মিলে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে গাড়িটি নষ্ট হয়েছে মেস্ত্রী আনতে হবে বলে মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন স্থানে খোঁজে তাকে পাওয়া যায়নি। লক্ষ্মীপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. কাউছার হোসেন জানান, সাংবাদিকের মোটরসাইকেল চুরির চেষ্টার খবর শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এসময় সিসি ক্যামরার পুটেজ ও স্থানীয়দের সাথে কথা বলে প্রাথমিক ভাবে চোর চক্রকে সনাক্ত করা হয়েছে।

তাদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ইনচার্জ মো. আজিজুর রহমান মিয়া বলেন, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। চোর চক্রকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।