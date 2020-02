আত্রাইয়ে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই(নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ সবাই মিলে হাত মেলাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই শ্লোগানে নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা প্রশাসন ও খাদ্য বিভাগের আয়োজনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন করা হয়েছে।

রোববার সকালে বর্ণাঢ্য র‌্যালী উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে ইউএনও ছানাউল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুস ছালাম, যুব উন্নয়ন অফিসার ফজলুল হক,ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম দুলু, খাদ্য কর্মকর্তা নুরুন্নবী, ওসিএলএডি রিয়াজুল হক, আত্রাই প্রেসক্লাব সভাপতি রুহুল আমীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক নাজমুল হক নাহিদ প্রমুখ। #

