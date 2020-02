বরিশাল ব্যুরো ॥ জেলার হিজলা উপজেলার আলিপুরঘাট থেকে ঢাকাগামী এমভি কোকো-২ লঞ্চে অভিযান চালিয়ে ৪০ মন জাটকা জব্দ করেছে নৌ-পুলিশ। শনিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়।

হিজলা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শেখ বেল্লাল হোসেন জানান, কোকো-২ নামের লঞ্চটি মেহেন্দিগঞ্জের পাতারহাট বন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলিপুরঘাট এলাকায় লঞ্চে তল্লাশী চালিয়ে ৪০ মন জাটকা জব্দ করা হলেও পাচারের সাথে জড়িতদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

