কক্সবাজারে স্থানীয় দৈনিক দৈনন্দিন ও জাতীয় ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টার’র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-মানববন্ধন

বেলাল আজাদ,

কক্সবাজার প্রতিনিধি:

কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে স্থানীয় দৈনিক দৈনন্দিন ও জাতীয় ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টার-এ সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মানববন্ধন করেছে কক্সবাজারের ঝিলংজা ও পিএমখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ।

বরিবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ বাংলাবাজার ষ্টশনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে করে। মানববন্ধন থেকে মেয়রের বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদ অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানানো হয়। অন্যথায় কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির হুশিয়ারি দেন বক্তারা।

মানববন্ধন শুরুর আগে সকাল ১০ টার পর থেকে ঝিলংজা ও পিএমখালীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সমবেত হতে থাকে। এক পর্যায়ে বাংলাবাজার ষ্টেশন চত্বর মুখর হয়ে উঠে বিপুল মানুষের উপস্থিতিতে। এতে এই দুই ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাসহ নানা শ্রেণী পেশার কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল ষ্টেশন থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাজার ও পিএমখালী সড়ক হয়ে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মানববন্ধনে ঝিলংজা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান টিপু সুলতান বলেন, এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা সংবাদ গত ২৮ জানুয়ারী কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত স্থানীয় দৈনিক দৈনন্দিন ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত ডেইলি স্টার পত্রিকায় ২৭ জানুয়ারী প্রকাশ করা হয়েছে। ওই সংবাদে তারা উল্লেখ করেছে মেয়র মুজিবুর রহমান কক্সবাজারের নদী সুরক্ষা কমিটির সদস্য হয়েছেন জেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত কমিটিতে। তারা মনগড়াভাবে চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমানকে কক্সবাজারের নদী দখলের একটি ভুঁয়া তালিকায় নাম আছে বলে ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন। কক্সবাজার জেলা প্রশাসক সেই প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলেছেন, মেয়র মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোন ধরণের নদী দখলের অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই। একথা বুঝতে বাকী থাকে না মেয়র মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই ষড়যন্ত্র করছেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা তাই রাজপথ দখল করে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙা জবাব দেবো। এসময় মানববন্ধনে যারা সাড়া দিয়েছেন, একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী দিনে সকল আন্দোলন সংগ্রামে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল করিম মাদু, ঝিলংজা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সরওয়ার আলম চৌধুরী, পিএমখালী ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি সিরাজুল মোস্তফা আলাল, সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন বাবুল, সদর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্না চৌধুরী, শ্রমিকলীগ নেতা খলিল উল্লাহ চৌধুরী, শহর আ.লীগ নেতা মোঃ ইলিয়াস, ঝিলংজা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ছলিমুল হক, ঝিলংজা ৬নং ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক আমিন, দেলোয়ার হোসাইন জনি।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, পিএমখালী ইউনিয়ন আ.লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন হাজারী, নুরুল হাকিম, জহিরুল ইসলাম, আবুল কালাম, ছৈয়দ করিম, পিএমখালী ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল করিম।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন -ঝিলংজা ইউনিয়ন আ.লীগ নেতা মহি উদ্দিন আহমদ সোহেল, মিজানুর রহমান হেলাল, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল আজিম, আব্দুর রহিম, শেখ জামাল, দানেশ চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল আমিন, রশিদ আহাম্মদ, আবছার আহাম্মদ, সুমন, নুরুল আলম।

এছাড়া মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করেন ঝিলংজা সেচ্চাসেবকলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক তারেক আরমান, বাংলাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নেতা নাছির উদ্দিন সও, টার্মিনাল সিএনজি সমিতির নেতা আবু তাহের, মনির, বাংলাবাজার সিএনজি সমিতির নেতা আনছারুল হক ও হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।