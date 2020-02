গাইবান্ধায় ঐতিহ্যবাহী গরুর ঘানি হারিয়ে যাচ্ছে

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: দুই দশক আগেও বাংলাদেশের সকল গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী গরুর ঘানির মাধ্যমে সরিষার তেল তৈরি করা হতো। এই ঘানির মালিক ঘানি বা শাহাজী বা তেলি নামে পরিচিত। আর এই তেল দিয়ে মানুষ তাদের তেলের চাহিদা পূরণ করত এবং সরিষা ভাঙানো খৈল গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গাইবান্ধা জেলায় নানা ধর্ম আর নানান পেশার মানুষের বসবাস। এ সকল পেশার মধ্যে কলু (শাহাজী) একটি অন্যতম পেশা ছিল। গ্রামে এক সময়ে এই পেশার মানুষের বসবাস চোখে পড়ার মতো ছিল। নানা প্রতিকূলতার মাধ্যমে ওই পেশা পরিবর্তন করতে তারা বাধ্য হয়েছে। গরু ও গাছের সমন্বয়ে তৈরী ঘানি দিয়ে সরিষা, তিল এবং ভেরেন্ডা থেকে তেল তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ঘানিতে তৈরি করা তেল যেমন সুস্বাদু তেমনি উপকারী। কিন্তু ঘানিতে তৈরি করা তেলের স্থান দখল করে নিয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তৈরি করা তেলে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তৈরি তেলের বাজার মূল্য কম থাকায় মানুষ ওই তেলে দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। বিনিয়োগ ও পরিশ্রম বেশি কিন্তু বাজারমূল্য কম থাকায় দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে ঘানির সংখ্যা। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সীচা গ্রামে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কয়েকটি ঘানি এখনও টিকে আছে। প্রতিটি ঘানিতে চলছে তেল তৈরির কাজ। এমন এক সময় গ্রামটির ঘরে ঘরে ছিল ঘানি। যে কারণে গ্রাম কলুপাড়া হিসেবে পরিচিতি পায়। কিন্তু এখন হাতে গোনা ৪ থেকে ৫টি ঘানি গ্রামটিতে আছে। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া এই পেশায় রোজগার কম হলেও অনেকে ধরে রেখে। ভালো মানের সরিষা হলে ১০ কেজি সরিষা থেকে ৩ কেজি তেল হয়। আর খৈল হয় ৬ কেজি। প্রতি কেজি তেল বাজারে ২৩০ টাকা দরে বিক্রি তারা। নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহ্য। নানা কারণে ঘাইন হারাতে বসেছে। সচেতন মহল মনে করেন প্রাচীনতম এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

