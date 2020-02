নড়াইলের পল্লীতে গুজব বিষয়ক সচেতনতা সভায় সদর সার্কেল!!

নড়াইল জেলা পুলিশের আয়োজনে সন্ত্রাস, জংগীবাদ ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, করোনা ভাইরাস, গুজব বিষয়ক সচেতনতা ও ওয়ারেন্ট তামিল সংক্রান্তে এক সভা করা হয়। উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকে জানান, এ সময় উক্ত সভায় উপস্থিত থাকেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল শেখ ইমরান, সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবীশ) মো: রায়হান মুরাদ, সাব-ইন্সপেক্টর মিলটন কুমার দেবনাথ সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মেম্বারগণ, গ্রাম পুলিশ এবং অত্র স্কুলের ছাত্রবৃন্দ। নড়াইলের

লোহাগড়া থানাধীন লক্ষীপাশা ইউনিয়ন এর আমাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে জেলা পুলিশ। উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকে জানান।