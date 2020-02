নড়াইল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ডায়াবেটিস ও চক্ষু সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন!

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ নড়াইল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ওআরসিডি ডায়াবেটিস ও চক্ষু সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। রবিবার দুপুর ২টায় অর্গানাইজেশন ফর রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (ওআরসিডি) এর আয়োজনে শহরের কুড়িগ্রামের নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ মহিলা হোস্টেলের পশ্চিম পার্শ্বে সেবা কেন্দ্রের উদ্ধোধন করেন জেলা প্রশাসক আনজুমান আরা। আমাদের নড়াইল জেলা প্রতিনিধি উজ্জ্বল রায় জানান, ওআরসিডির প্রতিষ্ঠাতা ও অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ সুইনবার্ণ ইউনিভার্সিটির পরিসংক্যান বিভাগের গভেষনা বিভাগের পরিচালক ও ড. আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নুপুর কান্তি দাস,জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন খাঁন নিলু, জেলা আওয়ামীলীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ খাঁন মিলন, অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) সিকদার আতাউর রহমান,মোঃ রফিকুল ফকির, ওআরসিডির গভেষনা কর্মকর্তা মোঃ আফজাল হোসেন,মোঃ আলমগীর হোসেন জম্াদ্দার,সাবু লিটন তুষার শেখ সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক আনজুমান আরা বলেন নড়াইলে এ চক্ষু সেবা প্রতিষ্ঠান জনগনের অনেক উপকারে আসবে। এটা যাতে না বন্ধ হয় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টি রাখতে বলেন এবং ভালো ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার আহবান জানান। ড. আমিরুল ইসলাম জানান, এখানে অষ্ট্রেলিয়া থেকে উন্নতমানের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে যাতে এলাকার লোক উন্নতমানের চিকিৎসা সেব পায়।যেমন চোখ লাল হওয়া,ফুলে যাওয়া,চুলকানো,চোখে ময়লা যাওয়া সহ চোখের যাবতীয় রোগের। তিনি আরো বলেন এখানে সার্বক্ষণিক ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চক্ষু সেবা এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। উন্নতমানের ফান্ডাস ক্যামেরা দ্বারা ডায়াবেটিস জনিত চক্ষু রোগ,ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি ও রেটিনার যে কোন রোগের পরিক্ষা ও চিকিৎসা করা হবে।সুলভ মূল্যে বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা ও কন্টাক্ট লেন্স এবং চোখের কালার পরিবর্তন করা হবে।

Please follow and like us: