প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ন সচিব) দাসিয়ার ছড়ায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে

আনোয়ার হোসেন কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-০১.০২.২০ইং

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার বিলুপ্ত ছিটমহল দাসিয়ারছড়া ছিটমহলবাসীর সঙ্গে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তিবায়নে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।শনিবার দুপুরে দাসিয়ারছড়ার কালিরহাট কমিউনিটি সেন্টার অডিটরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) যুগ্নসচিব খান মোঃ নুরুল আমিন।এসময় ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাছুমা আরেফিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী সরকার,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: শহীদুল ইসলাম,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ এরশাদুল হক,ফুলবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ হারুন,সাবেক ছিটমহল আন্দোলনের বাংলাদেশ অংশের সাধারণ সম্পাদক মো: গোলাম মোস্তফা খান।এর আগে তারা বিলুপ্ত দাসিয়ারছড়া ছিটমহলে দেড় হাজার বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় দাসিয়ারছড়ায় প্রতিষ্ঠিত ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

Please follow and like us: