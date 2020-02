ফি নেয়া বন্ধ হলেও কাটেনি জিম্মিদশা বরিশালে শ্রমিকদের জিম্মি করে টোকেন মালিকদের বাণিজ্য

মনির হোসেন,বরিশাল ব্যুরো ॥ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে নগরীর কয়েক হাজার অটোরিক্সার শ্রমিককে জিম্মি করে প্রতি মাসে টোকেন ভাড়া বাবদ কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন অবৈধ টোকেন মালিকরা। এসব জুলুম বন্ধ করতে সিটি মেয়রের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের প্রস্তুতি নিয়েছেন অটোশ্রমিকরা।

নগর ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ আদালতের একটি আদেশে নিষিদ্ধ করা হয় ব্যাটারী চালিত অটোরিক্সা (ইজিবাইক)। ফলে একসময়ে নগরীর প্রানকেন্দ্রে নিষিদ্ধ অটোরিক্সা চলাচল বন্ধ করে দেয় ট্রাফিক বিভাগ। পর্যায়ক্রমে নগরী থেকে ইজিবাইক বিতারিত করার উদ্যোগ ছিলো তাদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয়নি। মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ দায়িত্ব গ্রহনের পর জনদুর্ভোগের কথা ভেবে শহরের মধ্যে পুনরায় অটোরিক্সা চলাচলের ব্যবস্থা করে দেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিসি’র লাইসেন্সপ্রাপ্ত দুই হাজার ৬১০টি অটোরিক্সা চলাচল করলেও লাভবান হচ্ছে নামধারী কতিপয় টোকেন মালিকরা।

সূত্রমতে, বিসিসি’র মেয়রের নির্দেশনায় ব্যাটারীচালিত হলুদ অটোরিক্সার নবায়ন ফি নেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হলেও টোকেন মালিকরা পূর্বের ন্যায় প্রতিমাসে অটোরিক্সা শ্রমিকদের কাছ থেকে টোকেন ভাড়া বাবদ সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা করে আদায় করে আসছে। প্রতিটি টোকেনের অগ্রিম বাবদ শ্রমিকদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা করেও নিয়ে রেখেছে টোকেন মালিকরা।

সূত্রে আরও জানা গেছে, মেয়রের নির্দেশনা মোতাবেক নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সকল সড়কগুলোতে হলুদ অটোরিক্সা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় শাখা সড়কগুলোতে অটোরিক্সা চলাচল করে কোন রকম সংসার চালাচ্ছেন অটোরিক্সার চালকরা। বিসিসি লাইসেন্স ফি না নিলেও টোকেন মালিকরা শ্রমিকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

জেলা ও মহানগর অটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা লেদু সিকদার বলেন, সিটি মেয়র শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে রুট ভাগ করে দিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু টোকেন মালিকরা ফি বাবদ প্রতিমাসে শ্রমিকদের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা করে হাতিয়ে নিচ্ছেন। আর পূর্বে জমা দেয়া টোকেনের অগ্রীম জামানত বাবদ ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা করেও ফেরত দিচ্ছেনা টোকেন মালিকরা। তিনি আরও জানান, টোকেন মালিকদের জুলুম বন্ধ করতে ও জমা দেয়া টাকা ফেরত পেতে অটো শ্রমিকরা মেয়রের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এ ব্যাপারে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইসরাইল হোসেন বলেন, অটোরিক্সার বিষয়টি মেয়রের নজরে রয়েছে। তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

