রাজাকারদের তালিকা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে……….. কুড়িগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম.মোজাম্মেল হক

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি: তারিখ-০১.০২.২০ইং

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক বলেছেন,রাজাকারের তালিকা অবশ্যই প্রকাশিত হবে।তবে এই মার্চ মাসে হচ্ছে না। কারণ এ তালিকা তৈরীতে সকল ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করার জন্য একটু সময় নিচ্ছি। এছাড়াও তিনি বলেন,আগামী এপ্রিল মাসে দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভিন্ন কোন পথে এ সংসদ চালানোর সরকারের কোন ইচ্ছে নেই। শনিবার বিকেলে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন চত্বরে কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট, ফুলবাড়ী ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলার নবনির্মিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে এক মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাইয়ে যারা বাদ পড়েছেন তাদের মধ্যে সারা বাংলাদেশে প্রায় ৭০ হাজার আপিল করেছেন। সেই আপিলের ফলাফলই হবে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বশেষ তালিকা। মন্ত্রী কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোছা: সুলতানা পারভীন কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সম্বলিত যে বীরগাঁথা তৈরী প্রসঙ্গে বলেন,কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের তৈরি করা এ ডকুমেন্টরি আমাদের কাছে ইতোমধ্যেই হস্তগত হয়েছে। মন্ত্রি জেলা প্রশাসকের এ কাজের অত্যন্ত প্রশংসিত উদ্যোগ বলে জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, একইভাবে সারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস যাতে সংরক্ষিত হয়,সে ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নেব। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি মো. জাফর আলী,পুলিশ সুপার মো: মহিবুল ইসলাম খাঁন বিপিএম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক জেলা কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম টুকু প্রমুখ।

