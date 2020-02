শিবগঞ্জে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপিত

“সবাই মিলে হাত মিলাই, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই”- এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ও খাদ্য বিভাগের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি উপজেলা প্রশাসন ও খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবীরের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফিরোজ আহম্মেদ রিজু, পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আমিনুল হক দুদু, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম, শিবগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রব্বানী, শিবগঞ্জ খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শম্ভু কুমার বিশ্বাস, খাদ্য পরিদর্শক মমতাজ বেগম।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া