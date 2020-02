নড়াইলবাসীকে মাশরাফীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসি বাস উপহার!

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ নড়াইল থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় কিংবা ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার সময় নড়াইলের মানুষের এতোদিন ভোগান্তির শেষ ছিল না। বিভিন্ন পরিবহনের মানহীন অবস্থা ও উচ্চমূল্য কিংবা নড়াইল থেকে ভাটিয়াপাড়া এসে টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসসহ ঢাকাগামী বিভিন্ন বাসে চড়া নড়াইলবাসির নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। তাছাড়া আরামদায়ক কোন যাত্রীবাহী পরিবহনও ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের নড়াইল জেলা প্রতিনিধি উজ্জ্বল রায় জানান, অবশেষে নড়াইল-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা’র একান্ত প্রচেষ্টায় নড়াইলবাসীর দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগ লাঘবের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪টি বাস দিয়ে শুরু হয়েছে নড়াইল থেকে মাওয়া হয়ে ঢাকা যাতায়াতের সুব্যবস্থা। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বাস,যা নড়াইল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে সকাল ৮ টা ও বিকাল ৩ টায় ছেড়ে যাবে ও গুলিস্তান থেকে সকাল ৯ টা ও বিকাল ৪ টায় নড়াইলের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসবে।দুই দিক থেকেই বাসগুলো মাওয়া ঘাটে এসে লঞ্চে যাত্রী পারাপার করবে। ফলে নড়াইলের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সন্তানেরা,চাকুরীজীবীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এখন স্বস্তিতে ঢাকা টু নড়াইল/নড়াইল টু ঢাকা যাতায়াত করতে পারবেন। টিকেটের মূল্য ৫০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাসের সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে বলে জানাগেছে। নড়াইলবাসীর ঢাক াগমনকে সাশ্রয়ী, যুগোপযোগী ও আরামদায়ক করার সুব্যবস্থা করায় মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জননেতা ওবায়দুল কাদের এমপি,নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা ও বিআরটিসি’র সম্মানিত চেয়ারম্যান মোঃ এহসানে এলাহী, সহ তরুন উদ্দোক্তা শাহাবাদ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি রিয়েল মোল্যাকে নড়াইলের মানুষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছে।

