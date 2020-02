কাঁঠালিয়া সহকারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের নানা অভিযোগ

বরিশাল ব্যুরো/ঝালকাঠি প্রতিনিধি: ঝালকাঠির কাঠাঁলিয়া উপজেলার সহকারী প্রকৌশলি মোঃ আসাদুল হক ঠিকাদারের ভূমিকায় থেকে কাঁঠালিয়ায় ১০ বছরের কোটি কোটি টাকার মালিক। রক্ষক এখন বক্ষক সেজে যেমনটা জানিয়েছেন স্থানীয় ঠিকাদার নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক যেমন- নলছিটি মেসার্স খন্দকার ব্রাদার্স এন্ড আমির ইনঞ্জিনিয়ারিং( জেবি) এর আওয়াতায় কাঁঠালিয়া উপজেলার ৮টি সরকারি বিদ্যালয় যেমন পূর্ব কইখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কানাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম ছোনাউটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমুয়া নতুন বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর জাঙ্গলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট্ট কৈইখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর মরিচ বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মানের প্রায় ৫ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে । ঠিকাদারের ভূমিকায় রয়েছেন প্রকৌশলি আসাদুল হক। যা সংশ্লিষ্ট উদ্ধর্তন কর্মকর্তা তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ঠিকাদাররা । এমনকি বিভিন্ন ঠিকাদারের চলমান কাজ এর শেষে উপজেলা প্রকৌশলি বিপুল কুমার রায় এবং কাঠাঁলিয়া সহকারী প্রকৌশলি আসাদুল জামান দুই জনের যোগসূত্রে ঠিকাদারের কাছ ছলছাতুরী মাধ্যমে বিল আটকানোর নামে হাদিয়া হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তাঘাট, ব্রিজ এবং স্কুল টেকশই উন্নায়নে বাধাগ্রাস্থ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ভুক্তভূগিরা। নির্মান থেকে উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে নতুন ভবন দেওয়ার নামে ১০/২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এ এফ হোছানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাছির উদ্দিন জানান “বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে টাকা পয়সা নিয়েছে এমন কি আমার কাছ থেকে ও কিছু টাকা নিয়েছে। ”

খোজ নিয়ে জানা যায়, সহকারি প্রকৌশলি কাজ দেখাশুনার জন্য তার চাচা সাখাওয়াত হোসেন কাঁঠালিয়ায় অবস্থানগত রয়েছে। এমনকি সরকারি গাড়ি ব্যাবহার করেন। ওই প্রকৌশলীর আসাদুল হকের বরিশালে রয়েছে রয়েল প্লাজা নামে একটি আবাসিক হোটেল যা ৪ তলা বিশিষ্ট এবং রুপাতলীতে ৫ তলা ভবনের কাজ চলমান। এছাড়াও তার অগনিত সম্পাদ রয়েছে বলে গোপন সংবাদ সূত্রে জানা যায়। তার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার বাউফলে ।

এ বিষয়ে সহকারি প্রকৌশলি আসাদুল হক তার ব্যাবহারিক মোবাইলে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আনিত অভিযোগ মিথ্যা এবং ঠিকাদারের কাজের গুনগত মান ঠিক রাখতে গেলে তারা আমাদের শত্রু হয়ে দাড়ায় ।এ বিষয়ে ঝালকাঠি নির্বাহী প্রকৌশলি রুহুল আমিন এর কাছে প্রকৌশলী আসাদুল হকের ব্যাপারে অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন ,ঠিকাদারদের সাথে যোগসূত্রে কাজ করার বিষয়টি কোন ভাবেই সম্ভাব নয়। ভবন দেওয়া নামে টাকা হাতিয়ে নেওয়া সর্ম্পকে আমি কোন কিছুই জানি না, তবে দীর্ঘ দিন যাবৎ কাঁঠালিয়ায় কর্মরত আছে। তবে এক বার বদলী আর্ডার হয়েছিল কিন্তু তা স্থাগিত রয়েছে।

